У Кременчуцькому районі Opel перекинувся у кювет: двоє людей у лікарні

Сьогодні, 09:50 Переглядів: 184

19 вересня, близько 22.30, біля села Семимогили Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередніми даними, автомобіль Opel під керуванням 55-річного чоловіка на заокругленій ділянці дороги виїхав за межі проїжджої частини, з’їхав у кювет і перекинувся.

У результаті аварії водія та 48-річного пасажира з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Слідчі готують матеріали для відкриття провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості).

Причини та обставини ДТП встановлюють.

