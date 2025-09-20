У Горішніх Плавнях електровоз зіткнувся з Mazda: постраждала дитина

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 211

19 вересня, близько 19.00, у Кременчуцькому районі на залізничному переїзді біля станції Піддубне на перехресті вулиць Дніпровської та Козацької у Горішніх Плавнях сталася ДТП за участі електровоза та легковика Mazda. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, за кермом Mazda був 31-річний чоловік. У салоні також перебували 26-річна жінка та немовля 2025 року народження.

У результаті зіткнення постраждала малолітня дівчинка. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Слідчі готують матеріали для початку розслідування за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості).

Обставини та причини аварії встановлюють.

