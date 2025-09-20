За засмічення п’яти ділянок на Полтавщині відшкодували понад 318 тисяч гривень

У Полтавській області Кобеляцька громада сплатила понад 318 тисяч гривень за шкоду, заподіяну довкіллю через засмічення побутовими відходами п’яти земельних ділянок. Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Центрального округу.

Йдеться про сміттєзвалища в селах Гарбузівка, Морози, Шевченки, Просяниківка та Дашківка. Першу перевірку провели в квітні 2024 року, а в травні — ще одну, позапланову. В обох випадках фіксували порушення.

Згідно з розрахунками інспекції, сума збитків для держави склала 318 тисяч 119 гривень. Станом на 19 вересня 2025 року кошти сплачено в повному обсязі, а забруднені ділянки — прибрано.

Нагадаємо, нещодавно у Горішніх Плавнях поблизу Дніпра після звернення екологів ліквідували несанкціоноване сміттєзвалище.