У Кременчуці Land Rover зупинили за порушення ПДР: водій був у 8 разів п'яніший за норму

Увечері 18 вересня на вулиці Лікаря Бончука патрульні Кременчука зупинили автомобіль Land Rover за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомили у патрульній поліції.
Під час перевірки інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. У медзакладі чоловік пройшов огляд на приладі «Драгер». Результат — 1,69 проміле, що більш ніж у 8 разів перевищує допустиму норму.
Поліціянти відсторонили кермувальника від поїздки та склали адміністративні матеріали:
за ч.1 ст.130 КУпАП (керування у стані сп’яніння),
за ч.2 ст.122 КУпАП (порушення правил проїзду перехресть).
Нагадаємо, того ж дня у Кременчуці Toyota збила жінку на перехресті.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.