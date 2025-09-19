У Кременчуці Land Rover зупинили за порушення ПДР: водій був у 8 разів п'яніший за норму

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 90

Увечері 18 вересня на вулиці Лікаря Бончука патрульні Кременчука зупинили автомобіль Land Rover за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомили у патрульній поліції.

Під час перевірки інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. У медзакладі чоловік пройшов огляд на приладі «Драгер». Результат — 1,69 проміле, що більш ніж у 8 разів перевищує допустиму норму.

Поліціянти відсторонили кермувальника від поїздки та склали адміністративні матеріали:

за ч.1 ст.130 КУпАП (керування у стані сп’яніння),

за ч.2 ст.122 КУпАП (порушення правил проїзду перехресть).

