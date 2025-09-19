На Полтавщині поліція виявила понад 20 порушень навігації на водоймах

У результаті рейду в акваторії Кременчуцького та Кам’янського водосховищ правоохоронці виявили 24 факти порушення правил користування суднами. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Під час воєнного стану на Полтавщині заборонена навігація для маломірних суден, за винятком суден підприємств, які займаються промисловим рибальством, а також спецслужб і військових. Заборона стосується моторних, прогулянкових, спортивних суден, швидкісних катерів, вітрильників та водних мотоциклів.

Також до кінця вересня на території області діє заборона на вилов раків у період їхньої линьки. За кожного незаконно виловленого рака передбачений штраф у 3 332 грн, а за масовий вилов — кримінальна відповідальність із покаранням до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, у серпні правоохоронці виявили 17 фактів порушення навігації на Дніпрі.