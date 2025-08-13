Олена Шуляк
В українських громадах працює вже майже три сотні центрів життєстійкості
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

На Кременчуччині поліція виявила 17 порушень навігації на Дніпрі

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 154 Коментарів: 2

 

Порушникам загрожує адмінвідповідальність

Під час патрулювання акваторії Кам’янського водосховища на Дніпрі працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління виявили 17 фактів порушення правил навігації. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на всіх порушників склали адміністративні матеріали.

 

Як повідомив Вадим Масляний, заступник начальника сектору водної поліції, від початку 2025 року на Полтавщині склали 96 адмінпротоколів за ст. 117 Кодексу України про адміністративні правопорушення — «Порушення правил користування річковими й маломірними суднами».

 

У поліції вкотре нагадують, що під час воєнного стану в області заборонена навігація маломірних суден. Виняток становлять лише судна підприємств і організацій, що займаються промисловим рибальством на Кам’янському та Кременчуцькому водосховищах, а також транспорт спеціально уповноважених органів, ЗСУ, поліції та інших держструктур. Заборона стосується моторних, прогулянкових і спортивних суден, водних мотоциклів та розважальних засобів.

 

Нагадаємо, торік лише за одні вихідні вересня поліція зафіксувала 13 порушень навігації на Дніпрі у межах Кременчуцького району.

1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: навігація порушення Дніпро
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

5 281
zzzzzz:
Сьогодні, 16:08

А чого у кировоградській не заборонено? У Сумській? Хтось може пояснити, чому не можливо виділити ділянку на Дніпрі де можна рибалити з човна. Брати за це якусь плату, котра піде на зсу, бо малецький купляє дуповозки для себе а не для ппо. Було б досить корисно. Ні, треба все заборонити . 


0 1
10
zzzzzzz:
Сьогодні, 16:24

А чого у кировоградській не заборонено? У Сумській? Хтось може пояснити, чому не можливо виділити ділянку на Дніпрі де можна рибалити з човна. Брати за це якусь плату, котра піде на зсу, бо малецький купляє дуповозки для себе а не для ппо. Було б досить корисно. Ні, треба все заборонити . 


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх