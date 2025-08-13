На Кременчуччині поліція виявила 17 порушень навігації на Дніпрі

Під час патрулювання акваторії Кам’янського водосховища на Дніпрі працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління виявили 17 фактів порушення правил навігації. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на всіх порушників склали адміністративні матеріали.

Як повідомив Вадим Масляний, заступник начальника сектору водної поліції, від початку 2025 року на Полтавщині склали 96 адмінпротоколів за ст. 117 Кодексу України про адміністративні правопорушення — «Порушення правил користування річковими й маломірними суднами».

У поліції вкотре нагадують, що під час воєнного стану в області заборонена навігація маломірних суден. Виняток становлять лише судна підприємств і організацій, що займаються промисловим рибальством на Кам’янському та Кременчуцькому водосховищах, а також транспорт спеціально уповноважених органів, ЗСУ, поліції та інших держструктур. Заборона стосується моторних, прогулянкових і спортивних суден, водних мотоциклів та розважальних засобів.

Нагадаємо, торік лише за одні вихідні вересня поліція зафіксувала 13 порушень навігації на Дніпрі у межах Кременчуцького району.