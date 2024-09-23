На вихідних поліція зафіксувала 13 порушень навігації на Дніпрі у межах Кременчуцького району

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 0

За період дії воєнного стану на Дніпрі правоохоронці виявили близько 600 таких порушників

У суботу, 21 вересня, в акваторії Кам’янського водосховища правоохоронці виявили 13 порушників навігації на Дніпрі. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на усіх порушників склали відповідні адміністративні матеріали.

Як повідомляє заступник начальника сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції Вадим Масляний, від початку повномасштабного вторгнення працівники водної поліції склали 599 адмінматеріалів за статтею 117 (Порушення правил користування річковими й маломірними суднами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронці продовжують проводити превентивні рейди на водоймах і нагадують, що у період дії воєнного стану в акваторіях Кам’янського та Кременчуцького водосховищ забороняється навігація для маломірних суден (крім суден підприємств, установ, організацій, що займаються промисловим рибальством).

Нагадаємо, на початку вересня журналісти «Кременчуцького Телеграфа» стали свідками порушення навігації на Дніпрі.