На Дніпрі містяни стали свідками порушення навігації

Заборона руху по Дніпру під час воєнного стану зберігається. Проте сьогодні, 8 вересня, журналісти «Кременчуцького Телеграфа» помітили порушників навігації на воді поблизу села Келеберда на Кременчуччині.
Річкою у моторному човні рухалися двоє громадян.
Сподіваємося, правоохоронці звернуть увагу на порушників.
Нагадаємо, на Полтавщині продовжує діяти заборона на рух акваторією Дніпра та його притоками. З початку дії заборони правоохоронці в області оштрафували вже 385 порушників.
А минулого місяця порушника навігації помітили у межах Кременчука поблизу центральної набережної.
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