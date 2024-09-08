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У Полтаві комунальники ліквідовують наслідки ракетного удару по приватному сектору

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 164

 

Фахівці зафіксували рівень пошкоджень будинків

У Полтаві ліквідовують наслідки влучання по приватному сектору, що сталося у суботу, 7 вересня. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила виконувачка обов'язків голови Полтавської громади Катерина Ямщикова.

За її словами, на місці працює команда із 77 комунальників та 8 одиниць техніки.

Спеціалісти займаються прибиранням, розпилюють деерва та вивозять сміття, перевіряють мережу освітлення.


Також фахівці на місці провели обстеження будинків та визначили ступінь їхнього пошкодження.

Нагадаємо, учора, 7 вересня, близько 22.27 у Полтаві пролунав вибух. Влучання сталося по житлових приватних будинках. На щастя, обійшлося без жертв — до лікарень звернулися двоє постраждалих, проте, за словами Ямщикової, стан їхнього здоров’я некритичний.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Суспільне.Полтава Джерело відео: Катерина Ямщикова
Теги: ракетний удар Полтава ліквідація наслідків
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