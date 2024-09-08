У Полтаві комунальники ліквідовують наслідки ракетного удару по приватному сектору

У Полтаві ліквідовують наслідки влучання по приватному сектору, що сталося у суботу, 7 вересня. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила виконувачка обов'язків голови Полтавської громади Катерина Ямщикова.
За її словами, на місці працює команда із 77 комунальників та 8 одиниць техніки.
Спеціалісти займаються прибиранням, розпилюють деерва та вивозять сміття, перевіряють мережу освітлення.
Також фахівці на місці провели обстеження будинків та визначили ступінь їхнього пошкодження.
Нагадаємо, учора, 7 вересня, близько 22.27 у Полтаві пролунав вибух. Влучання сталося по житлових приватних будинках. На щастя, обійшлося без жертв — до лікарень звернулися двоє постраждалих, проте, за словами Ямщикової, стан їхнього здоров’я некритичний.
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