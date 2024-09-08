У Полтаві комунальники ліквідовують наслідки ракетного удару по приватному сектору

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 164

У Полтаві ліквідовують наслідки влучання по приватному сектору, що сталося у суботу, 7 вересня. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила виконувачка обов'язків голови Полтавської громади Катерина Ямщикова.

За її словами, на місці працює команда із 77 комунальників та 8 одиниць техніки.

Спеціалісти займаються прибиранням, розпилюють деерва та вивозять сміття, перевіряють мережу освітлення.



