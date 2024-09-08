Кременчуцький тенісист Віталій Сачко виграв турнір парного розряду в Австрії

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 114

За даними спортивних оглядачів, це кращий результат тенісиста у цьому році

Український тенісист родом із Кременчука Віталій Сачко здобув перемогу у турнірі парного розряду в Австрії. Про це пише низка спортивних оглядачів, зокрема XSport.Ua.

Грав тенісист у парі зі словаком Мілошем Каролем. Вони у двох сетах обіграли польський тандем Кароля Євецького і Петра Матушевського.

Мілош Кароль і Віталій Сачко

Як повідомяють спортивні оглядачі, ця гра принесла Віталію кращий результат із початку цього року.

Нагадаємо, минулого року кременчуцький тенісист Сачко вперше увійшов до топ-200 світового рейтингу.