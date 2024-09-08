Кременчуцький тенісист Віталій Сачко виграв турнір парного розряду в Австрії

Український тенісист родом із Кременчука Віталій Сачко здобув перемогу у турнірі парного розряду в Австрії. Про це пише низка спортивних оглядачів, зокрема XSport.Ua.
Грав тенісист у парі зі словаком Мілошем Каролем. Вони у двох сетах обіграли польський тандем Кароля Євецького і Петра Матушевського.
Як повідомяють спортивні оглядачі, ця гра принесла Віталію кращий результат із початку цього року.
Нагадаємо, минулого року кременчуцький тенісист Сачко вперше увійшов до топ-200 світового рейтингу.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.