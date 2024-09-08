На Полтавщині мотоцикліст збив 6-річного хлопчика — поліція

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Учора, 7 вересня, близько 17.00 у селі Світлогірське на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 42-річний водій мотоциклу Lifan збив 6-річного хлопчика, який перебігав через дорогу.

Внаслідок аварії дитину з травмами госпіталізували до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, учора на Полтавщині легковик збив двох пішоходок — одна жінка загинула, ще одна у лікарні.