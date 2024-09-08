Головними соціальними проблемами Полтавщини є міграція населення та безробіття — аналітика

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Фахівці дослідили стан організації та надання соціальних послуг у громадах Полтавської області

На Полтавщині головними соціальними проблемами визначили міграцію населення та безробіття. Такі дані наводять аналітики Програми розвитку ООН в Україні.

Фахівці дослідили стан організації та надання соціальних послуг у громадах Полтавської області, забезпечення базовими та спеціалізованими соціальними послугами вразливих груп населення, кадрове, матеріально-технічне, фінансове забезпечення системи надання соціальних послуг, моніторинг та оцінку їхньої якості.

Серед головних соціальних проблем, які є актуальними у громадах та визначають рівень складних життєвих обставин, є старіння населення, проблеми зайнятості чи відсутність робочих місць, низька фінансова спроможність, міграція і безпека населення, а також алкоголізм та вживання інших психоактивних речовин.

Найбільшим чинником, який призвів до потрапляння вразливих груп населення у складні життєві обставин, громади зазначали саме повномасштабну війну. Вона спричинила внутрішнє переміщення людей країною, руйнування житла та критичної інфраструктури.

Нагадаємо, на початку року у Кременчуці відкрився ресурсний центр для жінок та дівчат, де можна отримати соціальну, юридичну та психологічну підтримку.