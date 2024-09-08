Левам зірки прогнозують напружений тиждень, а Рибам не варто ухвалювати відповідальні рішення: гороскоп на 9-15 вересня

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 471

Овен (21.03-20.04)

Має вiдбутися багато справ, зустрiчей, контактiв. З`являється можливiсть змiнити те, що вас не влаштовувало, але шлях до мети простим не буде. Краще дiяти за власною iнiцiативою, не лiнуватися. Особливо важливо скорiше виправити помилки, допущенi минулого тижня — вiдновити вiдносини, досягти ясностi в договiрних зобов`язаннях. На вихiднi не будуйте особливо оптимiстичних планiв. Швидше за все, ваша допомога знадобиться близьким i буде краще, якщо ви самi її запропонуєте. Можете смiливо збiльшувати навантаження в спортивних заняттях. Сприятливi днi: 9, 15; несприятливi: 11.

Тілець (21.04-21.05)

Перспективи прояснилися. Тепер ви можете планувати свої дiї i реалiзовувати iдеї i плани. Сприятливий час для всього, в чому є елемент новизни i несподiванки. Розкривайте свої творчi ресурси, змiнюйте стиль роботи, оточуйте себе новими людьми. Найбiльш важливi заходи плануйте на середу i четвер. У цi днi можна зайнятися покупками i поекспериментувати з особистим iмiджем. Дозволяйте собi смiливi рiшення. Але практичний пiдхiд ставте основною задачею. У вихiднi з головою занурюйтеся в улюбленi заняття. Сприятливi днi: 11, 15; несприятливi: немає.

Близнюки (22.05-21.06)

Попереду у вас успiх в справах, новi можливостi, але цей тиждень — пiдготовчий етап. Поки нiчого не обiцяйте нi собi, нi оточуючим. Старанно справляйтеся з поточним навантаженням, займайтеся пошуком корисної iнформацiї. У четвер i п`ятницю можуть вiдбутися розмови, пiсля яких ви вирiшите щось iстотно змiнити в своїх вiдносинах iз важливими персонами. Не виключенi розставання. У вихiднi можна зайнятися апгрейдом свого комп`ютера або будь-якими iншими експериментами, де ви вiдчуєте смак оновлення. Сприятливi днi: 9, 13; несприятливi: 12.

Рак (22.06-22.07)

З вихiдних вам трапиться нагода почати нове життя. Але протягом тижня потрiбно завершити те, що привнесе у ваш свiт вiдчуття порядку i гармонiї. Привести будинок в належний стан, зробити необхiднi покупки можна в середу та четвер. Потурбуйтеся про свiй зовнiшнiй вигляд. Зараз у вас на це ще є час, але незабаром має вiдбутися багато нової роботи i контактiв. Ви будете буквально нарозхват. У вихiднi краще не стримувати вiдчуттiв i емоцiй, якщо ви з коханою людиною на однiй хвилi. Якщо нi, то знайдiть заняття спокiйнiшi, не ризикуйте. Сприятливi днi: 10, 14; несприятливi: 15.

Лев (23.07-23.08)

Тиждень має вiдбутися напружений. Це якраз той випадок, коли навiть проблеми та труднощi врештi-решт ведуть до перемоги i виграшу. Головне — залишити позаду сумнiви, якщо вiдчуваєте, що ситуацiя дозрiла. Але не ускладнюйте собi життя в тiй частинi, де ви не готовi до змiн. Не провокуйте партнерiв на перегляд вiдносин i взаємних зобов`язань. Небажанi на цьому тижнi i будь-якi фiнансовi операцiї. Приємнi новини або пропозицiї можуть прийти здалеку. Кориснi змiни в особистому iмiджi, якщо зрозумiєте, чого вам не вистачає. Сприятливi днi: 11; несприятливi: 9.

Діва (24.08-23.09)

Не дозволяйте собi необдуманих вчинкiв. Особливо в першi два днi тижня. Формуються перспективи найближчого майбутнього, але необережнi висловлювання або оцiнки дiй оточуючих легко можуть спровокувати конфлiкт. Якщо нiчого важливого на цьому тижнi не вiдбудеться, то далi ви вже вiзьмете ситуацiю пiд контроль. Але якщо чомусь прийшов час пiти — не утримуйте. У фiзичному планi це хороший перiод для очисних процедур, дiєт, початку освоєння комплексу вправ. Не перенапружуйтеся — попереду багато справ. Сприятливi днi: 9, 15; несприятливi: 11.

Терези (24.09-23.10)

У понедiлок i вiвторок зробiть те, чого вiд вас вимагає почуття обов`язку або чекають оточуючi. Мотиви поведiнки партнерiв i колег стають зрозумiлiшими. Йдiть на компромiс, якщо вiдчуваєте наростаючу напругу. В середу i четвер займiться особистими справами, одержуйте задоволення вiд придбань або спiлкування з друзями i коханими. Можна починати новi справи, укладати угоди. З п`ятницi i до кiнця тижня можливi ускладнення. Головним завданням буде збереження стабiльностi в справах. Уникайте бурхливих суперечок. Сприятливi днi: 13, 15; несприятливi: 10.

Скорпіон (24.10-22.11)

На поверхню вийдуть проблеми, якi вам довгий час вдавалося iгнорувати. Неминуче з чимось доведеться розлучитися або прийняти новi правила гри. Головне — не погiршувати ситуацiю, зберiгати нейтралiтет там, де це можливо. Це складно буде зробити у четвер, але в особистих вiдносинах ви можете досягти висот насолоди вiд вiдвертого спiлкування i фiзичних проявiв кохання. До кiнця тижня подiї розвиватимуться стрiмко. Знаходьте можливiсть iнодi побути наодинцi, зiбратися з думками i силами. Сприятливi днi: 10; несприятливi: 12.

Стрілець (23.11-21.12)

Вiдносини на роботi i вдома проходитимуть на пiдвищених емоцiях. До четверга може ясно проявитися те, що вимагає коректування. Але є небезпека серйозних конфлiктiв i вiдвертостi, про яку пiзнiше ви можете пошкодувати. Знайдiть час для приємних заходiв, зустрiчей i розваг в середу та четвер. Робiть все iз задоволенням, займайтеся особистою творчiстю, флiртуйте i зачаровуйте. Тодi в днi тижня, що залишилися, ви впораєтеся зi всiма труднощами, а деякi ситуацiї зможете повернути на власну користь. Сприятливi днi: 14; несприятливi: 11.

Козеріг (22.12-20.01)

Вам варто звернути увагу на передчуття змiн, якi вас вiдвiдують. Це — не пусте. Можливо, змiни зачеплять не особисто вас, а когось з близьких людей. Берiть на себе тягар чужих проблем, рятуйте становище. Але якщо допомога буде потрiбна вам, то стануть в нагодi родиннi зв`язки. В п`ятницю небажанi поїздки. Можуть бути збої в системi зв`язку, несправнiсть побутової i комп`ютерної технiки. У вихiднi вашi iнтереси будуть зосередженi на домашнiх справах. Одержуйте радiсть вiд спiлкування з близькими або старими перевiреними друзями сiм`ї. Сприятливi днi: 10, 11; несприятливi: 15.

Водолій (21.01-19.02)

Життя не дає вам перепочити. Робоче навантаження прагнiть компенсувати радiстю вiд спiлкування. Знаходьте час для занять в улюбленому клубi i купуйте те, що вам хочеться. Перша половина тижня сприятлива для переговорiв про майбутнi перспективи. Але поки не давайте остаточної вiдповiдi. У четвер можуть загостритися вiдносини з колегами, доведеться сiдати за стiл переговорiв. Ускладнення допоможуть вам побачити власнi недолiки. Можливо, ви роздаєте дуже багато авансiв, а потiм не справляєтеся. Дозвольте оточуючим вам допомогти. Сприятливi днi: 12, 14; несприятливi: 10.

Риби (20.02-20.03)

Деякi подiї на цьому тижнi можуть досягти своєї кульмiнацiї. Не поспiшайте ухвалювати вiдповiдальнi рiшення i прагнiть передбачити потенцiйнi ускладнення. До четверга розподiляйте роботу за ступенем важливостi i прагнiть доводити кожну справу до кiнця. Стан внутрiшньої гармонiї допоможе впоратися з проблемами, якi вiрогiднi з другої половини тижня. На жаль, не все зараз ви можете узяти пiд контроль, але це тимчасовi труднощi. Довiртеся своїй iнтуїцiї — i в потрiбний момент ви зробите все правильно. Сприятливi днi: 13; несприятливi: 11.