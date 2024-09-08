Де в понеділок у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 16:05
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У понеділок, 9 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 20.00
З 8.00 до 17.00
- вул. Військова, 1/37-18/56;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45;
- вул. Деповська, 56-63/5;
- вул. Олеся Гончара, 32-63;
- вул. Миколи Кучми, 43-72;
- вул. Редутна, 41-92;
- пров. Редутний, 10-29;
- пров. Столярний, 20-39;
- вул. Великокохнівська, 12-28А;
- пр. Великокахнівський, 1-61;
- вул. Володимира Великого, 46-70;
- вул. Героїв Крут, 11;
- вул. Мрії, 11;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7, 10, 12;
- вул. Миколи Кучми, 1-46;
- вул. Редутна, 27-37/14;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25;
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29, 15/19А, 17;
- вул. Софіївська, 38/19.
З 6.00 до 18.00
- вул. Виноградна, 15-56;
- вул. В. Івасюка, 31-86/46;
- вул. Ф. Єгорова, 2;
- пров. І. Приходька, 3-24;
- вул. І.Франка, 4-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна, 2/25-100;
- пров. Насосний, 3-22;
- вул. М. Березовського, 7-45;
- пров. М. Савченка, 3-8;
- вул. Республіканська, 20, 107, 174;
- вул. Тупікова, 3-10;
- пров. К. Ушинського, 1-14;
- пров. Ф Мазуленка, 2/7-7;
- пров. Художній, 2-15;
- вул. Художня, 28-57/2.
З 8.00 до 19.00
- пров. Веселий, 10;
- вул. Івана Франка, 29, 33;
- вул. Перекопська, 40;
- с. Мала Кохнівка;
- с.Потоки.
З 7.00 до 18.00
- пров. 1-й Деповський, 3-21;
- туп. 1-й Малокахнівський, 1-9;
- туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7;
- туп. 3-й Малокохнівський, 2-4;
- туп. 4-й Малокохнівський, 1/14-10;
- вул. Богуна, 2А-12/1;
- вул. Господарська, 1-38;
- вул. Д. Кострова, 2/37;
- вул. Дружинницька, 1-33;
- вул. І. Багряного, 1/39-21;
- вул. І. Дзюби, 3-36;
- вул. Л. Орнштейна, 1/7-8;
- пров. Новогеоргієвський, 10А;
- пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2;
- пров. Ударний, 2Б-16;
- пров. Фізкультурний, 1А-22;
- вул. Щаслива, 2-40.
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