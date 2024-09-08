Де в понеділок у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 9 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 20.00 с. Потоки. З 8.00 до 17.00 вул. Військова, 1/37-18/56;

вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45;

вул. Деповська, 56-63/5;

вул. Олеся Гончара, 32-63;

вул. Миколи Кучми, 43-72;

вул. Редутна, 41-92;

пров. Редутний, 10-29;

пров. Столярний, 20-39;

вул. Великокохнівська, 12-28А;

пр. Великокахнівський, 1-61;

вул. Володимира Великого, 46-70;

вул. Героїв Крут, 11;

вул. Мрії, 11;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7, 10, 12;

вул. Миколи Кучми, 1-46;

вул. Редутна, 27-37/14;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

вул. Лейтенанта Покладова, 15/29, 15/19А, 17;

вул. Софіївська, 38/19. З 6.00 до 18.00 вул. Виноградна, 15-56;

вул. В. Івасюка, 31-86/46;

вул. Ф. Єгорова, 2;

пров. І. Приходька, 3-24;

вул. І.Франка, 4-40;

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Насосна, 2/25-100;

пров. Насосний, 3-22;

вул. М. Березовського, 7-45;

пров. М. Савченка, 3-8;

вул. Республіканська, 20, 107, 174;

вул. Тупікова, 3-10;

пров. К. Ушинського, 1-14;

пров. Ф Мазуленка, 2/7-7;

пров. Художній, 2-15;

вул. Художня, 28-57/2. З 8.00 до 19.00 пров. Веселий, 10;

вул. Івана Франка, 29, 33;

вул. Перекопська, 40;

с. Мала Кохнівка;

с.Потоки. З 7.00 до 18.00 пров. 1-й Деповський, 3-21;

туп. 1-й Малокахнівський, 1-9;

туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7;

туп. 3-й Малокохнівський, 2-4;

туп. 4-й Малокохнівський, 1/14-10;

вул. Богуна, 2А-12/1;

вул. Господарська, 1-38;

вул. Д. Кострова, 2/37;

вул. Дружинницька, 1-33;

вул. І. Багряного, 1/39-21;

вул. І. Дзюби, 3-36;

вул. Л. Орнштейна, 1/7-8;

пров. Новогеоргієвський, 10А;

пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2;

пров. Ударний, 2Б-16;

пров. Фізкультурний, 1А-22;

вул. Щаслива, 2-40.

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