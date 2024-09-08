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Де в понеділок у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 202

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 9 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 20.00

  • с. Потоки.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Військова, 1/37-18/56;
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45;
  • вул. Деповська, 56-63/5;
  • вул. Олеся Гончара, 32-63;
  • вул. Миколи Кучми, 43-72;
  • вул. Редутна, 41-92;
  • пров. Редутний, 10-29;
  • пров. Столярний, 20-39;
  • вул. Великокохнівська, 12-28А;
  • пр. Великокахнівський, 1-61;
  • вул. Володимира Великого, 46-70;
  • вул. Героїв Крут, 11;
  • вул. Мрії, 11;
  • туп. 1-й Деповський, 3-8;
  • туп. 2-й Деповський, 3-7;
  • вул. Деповська, 1-57;
  • вул. Запорізька, 7, 10, 12;
  • вул. Миколи Кучми, 1-46;
  • вул. Редутна, 27-37/14;
  • пров. Сковороди, 2-8;
  • пров. Столярний, 32-57;
  • вул. Фурштадська, 1-19/25;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29, 15/19А, 17;
  • вул. Софіївська, 38/19.

З 6.00 до 18.00

  • вул. Виноградна, 15-56;
  • вул. В. Івасюка, 31-86/46;
  • вул. Ф. Єгорова, 2;
  • пров. І. Приходька, 3-24;
  • вул. І.Франка, 4-40;
  • пров. Крюківський, 4-12;
  • вул. Насосна, 2/25-100;
  • пров. Насосний, 3-22;
  • вул. М. Березовського, 7-45;
  • пров. М. Савченка, 3-8;
  • вул. Республіканська, 20, 107, 174;
  • вул. Тупікова, 3-10;
  • пров. К. Ушинського, 1-14;
  • пров. Ф Мазуленка, 2/7-7;
  • пров. Художній, 2-15;
  • вул. Художня, 28-57/2.

З 8.00 до 19.00

  • пров. Веселий, 10;
  • вул. Івана Франка, 29, 33;
  • вул. Перекопська, 40;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с.Потоки.

З 7.00 до 18.00

  • пров. 1-й Деповський, 3-21;
  • туп. 1-й Малокахнівський, 1-9;
  • туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7;
  • туп. 3-й Малокохнівський, 2-4;
  • туп. 4-й Малокохнівський, 1/14-10;
  • вул. Богуна, 2А-12/1;
  • вул. Господарська, 1-38;
  • вул. Д. Кострова, 2/37;
  • вул. Дружинницька, 1-33;
  • вул. І. Багряного, 1/39-21;
  • вул. І. Дзюби, 3-36;
  • вул. Л. Орнштейна, 1/7-8;
  • пров. Новогеоргієвський, 10А;
  • пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2;
  • пров. Ударний, 2Б-16;
  • пров. Фізкультурний, 1А-22;
  • вул. Щаслива, 2-40.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла планові відключення адреси Полтаваобленерго
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