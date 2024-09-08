Завтра у Кременчуці погодинних відключень світла не буде

Завтра, 9 вересня, у Кременчуці та на Полтавщині погодинні відключення світла не планують застосовувати. Про це інформують у пресслужбі Національної енергетичної компанії «Укренерго».
У той же час працівники компанії закликають споживачів використовувати електроенергію раціонально та не вмикати потужні електроприлади у години пікового навантаження — із 18.00 до 21.00.
Нагадаємо, завтра у Кременчуці можуть діяти планові графіки знеструмлення.
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