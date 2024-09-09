Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: пиріг зі сливами та сиром
Сьогодні, 07:02
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Просто, швидко й дуже смачно!
Складові:
10–12 слив
400 г кисломолочного сиру 9 % жирності
170 гр цукру
2 жовтки
20–30 г масла
2–3 ст. л. борошна чи манки
дрібка солі
1 пласт листкового тіста
кругла форма для випічки.
- Сливи розрізати навпіл, дістати з них кісточки. У каструлі розтопити масло, додати туди решту цукру та сливи, трішки води. Добре все змішати та готувати сливи кілька хвилин на легкому вогні.
- Яйця розділити на білки та жовтки. Жовтки перетерти з ⅔ кількості цукру. Сир перетерти до зникнення зернистості, а потім змішати з жовтками, сіллю й борошном.
- Форму для випічки треба змастити маслом, викласти на дно шар листкового тіста. Зверху висипати сирну масу, розрівняти її рівномірно. Викласти половинки слив на поверхню та поставити форму в духовку. Випікати 30–35 хвилин за температури 180 градусів.
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