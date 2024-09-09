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Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: пиріг зі сливами та сиром

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 113

Просто, швидко й дуже смачно!

Складові:

10–12 слив

400 г кисломолочного сиру 9 % жирності

170 гр цукру

2 жовтки

20–30 г масла

2–3 ст. л. борошна чи манки

дрібка солі

1 пласт листкового тіста

кругла форма для випічки.

  • Сливи розрізати навпіл, дістати з них кісточки. У каструлі розтопити масло, додати туди решту цукру та сливи, трішки води. Добре все змішати та готувати сливи кілька хвилин на легкому вогні.
  • Яйця розділити на білки та жовтки. Жовтки перетерти з ⅔ кількості цукру. Сир перетерти до зникнення зернистості, а потім змішати з жовтками, сіллю й борошном.
  • Форму для випічки треба змастити маслом, викласти на дно шар листкового тіста. Зверху висипати сирну масу, розрівняти її рівномірно. Викласти половинки слив на поверхню та поставити форму в духовку. Випікати 30–35 хвилин за температури 180 градусів.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти пиріг сливи
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