У Кременчуці затримали чоловіка, який намагався підкупити поліціянтку 20 тисячами гривень

Фігуранта підозрюють також у наркозлочинах і незаконному зберіганні зброї

У Кременчуці правоохоронці затримали 31-річного місцевого жителя, який намагався дати хабар поліціянтці, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, чоловік запропонував правоохоронниці 20 тисяч гривень неправомірної вигоди. Його дії задокументували, а самого кременчуківця затримали.

Як повідомив перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, затриманий є фігурантом кримінального провадження за ч. 1 та ч.2 ст. 309 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення та зберігання наркотиків, а також за ч. 1 ст. 263 ККУ — незаконне зберігання зброї.

Тепер проти нього відкрили ще одне провадження за ч. 3 ст. 369 ККУ — пропозиція неправомірної вигоди службовій особі.

Чоловіку вже повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За такий злочин йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

