Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

Не з'явився за повісткою, бо мав доглядати матір похилого віку: на Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації

Сьогодні, 14:24 Переглядів: 29 Коментарів: 1

 

На час розгляду справи у субі обвинувачений уже отримав відстрочку

На Полтавщині судили чоловіка, який відмовився від повістки під час мобілізації. Про це йдеться у вироку Великобагачанського районного суду від 16 вересня.

У матеріалах справи зазначено, що у грудні 2023 року обвинувачений відмовився від отримання повістки та не з'явився у зазначені дату і час до військової частини. Його дії правоохоронці кваліфікували як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період.

Чоловік свою вину у скоєному визнав повністю і аргументував свої дії тим, що мав доглядати за матір'ю похилого віку. Крім того, обвинувачений попросив суд під час винесення вироку врахувати те, що на етапі судового розгляду він уже отримав відстрочку від мобілізації.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації (с. 336 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у вигляді двох років пробаційного нагляду.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині за ухилення від мобілізації судили чоловіка, у якого на утриманні перебуває неповнолітня дитина.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: sud.ua
Теги: мобілізація ухилення від мобілізації суд вирок суду
Коментарі: 1

19
zzzzzzz:
Сьогодні, 14:32

За порєбрік к@цапідора !

0 0

