На Полтавщині за ухилення від мобілізації судили чоловіка, у якого на утриманні перебуває неповнолітня дитина

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 752

Обвинувачений на суді попросив його суворо не карати і повідомив, що був на лікарняному

На Полтавщині за ухилення від мобілізації судили чоловіка, на утриманні якого перебуває неповнолітня дитина. Про це стало відомо із вироку Зіньківського районного суду від 13 серпня.

У матеріалах справи зазначено, що у липні 2024 року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію і отримав висновок, що він придатний до служби у десантно-штурмових військах. Того ж дня чоловік отримав повістку, що наступного дня він має відправитися до військової частини для подальшого проходження військової служби. Проте у зазначені дату та час він до військової частини не з'явився.

Такими своїми діями обвинувачений ухилився від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період.

На суді чоловік пояснив, що у той час він знаходився на лікарняному, а також при винесенні вироку просив урахувати його сімейні обставини. Він додав, що у листопаді він розлучився із дружиною, і наразі їхня 8-річна дитина знаходиться у нього на утриманні та проживає разом з ним. Свою вину у скоєному обвинувачений визнав повністю та попросив суворо його не карати і не позбавляти волі.

Врахувавши усі обставини справи, суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації під час особливого періоду (ст. 336 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання строком на 3 роки позбавлення волі. Проте на підставі ст. 75 ККУ звільнив його від ув'язнення та встановив 1 рік іспитового строку.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині правоохоронці викрили чоловіків, які ухилялися від мобілізації за допомогою підроблених медичних довідок.