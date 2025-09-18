ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Закарпатті затримали чоловіків із Полтавщини, які намагалися незаконно перетнути кордон через Тису

Сьогодні, 13:52 Переглядів: 106 Коментарів: 2

 

За переправлення вони заплатили від 10 до 20 тисяч доларів

На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Серед тих, хто намагався потрапити до Румунії, були й жителі Полтавської області. Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Відомо, що правоохоронці затримали групу на околиці села Водиця Рахівського району. Організаторами переправлення були двоє киян - вони намагалися провести до кордону п’ятьох чоловіків віком від 25 до 46 років із Дніпропетровщини, Полтавщини та Київщини.

За планом, клієнтів перевозили у Volkswagen, а переправники супроводжували автомобіль на кросових мотоциклах. Безпосередньо біля кордону чоловіки мали залишити авто і вплав перетнути річку Тиса, аби потрапити до Румунії.

 

Вартість такої «послуги» становила від 10 до 20 тисяч доларів США з кожного. Під час затримання організатори намагалися втекти, тож правоохоронцям довелося їх переслідувати.

Затриманим організаторам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

На чоловіків, які намагалися перетнути кордон, склали адмінпротоколи за ч. 2 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а на переправників — за ст. 185-10 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню прикордонників).

Нагадаємо, у серпні на Буковині затримали чотирьох мешканців Полтавщини, які хотіли нелегально потрапити до Румунії.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Західне управління Держприкордонслужби
Теги: кордон перетин кордону прикордонники
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

19
zzzzzzz:
Сьогодні, 14:26

Відправте їх краще за порєбрік голими та босими, без документів.

0 0
1 668
Andron777:
Сьогодні, 14:35

Цитата: zzzzzzz
Відправте їх краще за порєбрік
Так каZапи ж ними церемонитись не будуть та заставлять воювати проти України. Нехай краще хоч якусь користь принесуть за гратами... А там може щось в середині прокинеться... Хоча в таких як я бачу ввечері на лавочках біля будинку сидять та пиво смокчуть бугаї здорові то думаю шо там де повинна бути совість кусок лайна лежить...


0 0

