На Закарпатті затримали чоловіків із Полтавщини, які намагалися незаконно перетнути кордон через Тису

За переправлення вони заплатили від 10 до 20 тисяч доларів

На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Серед тих, хто намагався потрапити до Румунії, були й жителі Полтавської області. Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Відомо, що правоохоронці затримали групу на околиці села Водиця Рахівського району. Організаторами переправлення були двоє киян - вони намагалися провести до кордону п’ятьох чоловіків віком від 25 до 46 років із Дніпропетровщини, Полтавщини та Київщини.

За планом, клієнтів перевозили у Volkswagen, а переправники супроводжували автомобіль на кросових мотоциклах. Безпосередньо біля кордону чоловіки мали залишити авто і вплав перетнути річку Тиса, аби потрапити до Румунії.

Вартість такої «послуги» становила від 10 до 20 тисяч доларів США з кожного. Під час затримання організатори намагалися втекти, тож правоохоронцям довелося їх переслідувати.

Затриманим організаторам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

На чоловіків, які намагалися перетнути кордон, склали адмінпротоколи за ч. 2 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а на переправників — за ст. 185-10 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню прикордонників).

Нагадаємо, у серпні на Буковині затримали чотирьох мешканців Полтавщини, які хотіли нелегально потрапити до Румунії.