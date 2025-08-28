На Буковині затримали чотирьох мешканців Полтавщини, які хотіли нелегально потрапити до Румунії

Увечері на гірській ділянці українсько-румунського кордону прикордонники відділу «Селятин» затримали групу порушників. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Патруль зафіксував рух чотирьох чоловіків і розпочав переслідування. Порушників наздогнали вже біля загороджувального паркану, який вони намагалися подолати.
З’ясувалося, що всі затримані — мешканці Полтавської області. Вони планували перетнути кордон за маршрутом, прокладеним на електронній карті.
На чоловіків склали адміністративні протоколи за спробу незаконного перетину державного кордону.
Нагадаємо, що понад 5400 українців незаконно перетнули кордон з Румунією у 2025 році.
