Жителька Полтавщини, яка має інвалідність, двічі намагалася вивезти чоловіків призовного віку

На Вінниччині прикордонники затримали подружжя при спробі перетину кордону: жінка з інвалідністю намагалася вивезти за кордон чоловіка. Про це інформують у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонслужби.

За попередніми даними, жінка з інвалідністю вирушала за кордон у супроводі 30-річного чоловіка, з яким одружилася лише 10 днів тому. Під час перевірки з’ясувалося, що її попередній чоловік — також призовного віку — раніше виїхав із країни завдяки її супроводу і більше не повернувся. Сама жінка повернулася до України у травні 2023-го, а вже восени офіційно розлучилася.

Правоохоронці запідозрили, що новий шлюб фіктивний. Під час співбесіди подружжя не змогло дати однакові відповіді на елементарні запитання — де познайомилися, де мешкають тощо.

Прикордонники відмовили у пропуску через державний кордон та повідомили Національну поліцію про виявлення в діях жінки ознак злочину, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

