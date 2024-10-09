Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Уклав фіктивний шлюб, аби виїхати за кордон: на Вінничині прикордонники затримали полтавця

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 708

 

Крім того, «молодята» мали ще й різницю у віці

Житель Полтавщини уклав фіктивний шлюб зі старшою за себе жінкою з інвалідністю, аби уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Про це інформують у пресслужбі Могилів-Подільського прикордонного загону Вінницької області, де «молоде подружжя» й затримали.

За даними прикордонників, зупинили вони дві такі пари. Двоє жителів Полтавської та Вінницької областей уклали фіктивний шлюб із жінками, які мають II групу інвалідності, аби уникнути мобілізації та мати змогу без перешкод виїхати за кордон. При цьому чоловіки були молодшими за свої «другі половинки» — один на 17 років, інший на 10.

Одружилися вони обоє влітку цього року, але от ніяких подробиць про дружин не знали. Окрім того, що вони мають статус інвалідності. 

У діях полтавця та вінничанина прикордонники вбачають ознаки кримінального правопорушення за ст. 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та повідомили про це до поліції.

Нагадаємо, у вересні прикордонники затримали полтавця, який тиждень блукав у горах, аби потрапити до Румунії.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: volynnews.com
Теги: фіктивний шлюб виїзд за кордон прикордонники перетин кордону
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх