Уклав фіктивний шлюб, аби виїхати за кордон: на Вінничині прикордонники затримали полтавця

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 708

Крім того, «молодята» мали ще й різницю у віці

Житель Полтавщини уклав фіктивний шлюб зі старшою за себе жінкою з інвалідністю, аби уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Про це інформують у пресслужбі Могилів-Подільського прикордонного загону Вінницької області, де «молоде подружжя» й затримали.

За даними прикордонників, зупинили вони дві такі пари. Двоє жителів Полтавської та Вінницької областей уклали фіктивний шлюб із жінками, які мають II групу інвалідності, аби уникнути мобілізації та мати змогу без перешкод виїхати за кордон. При цьому чоловіки були молодшими за свої «другі половинки» — один на 17 років, інший на 10.

Одружилися вони обоє влітку цього року, але от ніяких подробиць про дружин не знали. Окрім того, що вони мають статус інвалідності.

У діях полтавця та вінничанина прикордонники вбачають ознаки кримінального правопорушення за ст. 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та повідомили про це до поліції.

Нагадаємо, у вересні прикордонники затримали полтавця, який тиждень блукав у горах, аби потрапити до Румунії.