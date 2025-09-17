У Миргороді автівка збила жінку на пішохідному переході

16 вересня близько 11.50 у Миргороді на вулиці Гоголя сталася ДТП. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією, автомобіль ЗАЗ-Daewoo під керуванням 70-річної місцевої мешканки збив жінку-пішохода 1975 року народження.
Унаслідок аварії потерпіла отримала травми та була доставлена до лікарні.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення ПДР, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Обставини події встановлюють.
