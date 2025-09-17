На Полтавщині чоловіка засудили до довічного ув’язнення за подвійне вбивство через борг

Сьогодні, 11:43

Жителя Градизька визнали винним у вбивстві подружжя та розбої, скоєному під час воєнного стану

За апеляційною скаргою прокурорів Полтавської обласної прокуратури жителю селища Градизьк Кременчуцького району призначили довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомили у відомстві.

Чоловіка визнали винним за п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 та ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — умисне вбивство двох осіб із корисливих мотивів та розбій, вчинений в умовах воєнного стану.

Слідство встановило: наприкінці 2021 року обвинувачений позичив у знайомих тисячу євро й не повертав їх майже рік. У жовтні 2022-го він прийшов до подружжя та під час конфлікту завдав господарю й дружині щонайменше 51 удар ножем і битою.

Переконавшись, що жертви мертві, нападник заволодів понад 170 тис. грн, утік на мотоциклі до Кропивницького та купив авто за частину викрадених грошей.

Зловмисника затримали за кілька днів на Закарпатті. Своєї провини він не визнав.

