У Полтаві внаслідок ДТП постраждали троє людей, серед них — 4-річна дитина

Сьогодні, 16:55

Аварія сталася на перехресті Київського шосе та 23 Вересня

15 вересня близько 10.30 у Полтаві, на перехресті вулиць Київське Шосе та 23 Вересня, зіткнулися два легковики. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, Volkswagen, за кермом якого був 24-річний водій, зіткнувся з автомобілем Hyundai під керуванням 55-річного чоловіка.

Унаслідок ДТП постраждали водій Hyundai, його 33-річний пасажир і 4-річна дівчинка. Усі троє були доставлені до лікарні.

Також пошкодження отримав мікроавтобус Mercedes, який рухався поруч.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення ПДР, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Причини аварії з’ясовують.

