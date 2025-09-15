У Полтаві внаслідок ДТП постраждали троє людей, серед них — 4-річна дитина

15 вересня близько 10.30 у Полтаві, на перехресті вулиць Київське Шосе та 23 Вересня, зіткнулися два легковики. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією, Volkswagen, за кермом якого був 24-річний водій, зіткнувся з автомобілем Hyundai під керуванням 55-річного чоловіка.
Унаслідок ДТП постраждали водій Hyundai, його 33-річний пасажир і 4-річна дівчинка. Усі троє були доставлені до лікарні.
Також пошкодження отримав мікроавтобус Mercedes, який рухався поруч.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення ПДР, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Причини аварії з’ясовують.
