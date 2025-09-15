На трасі Київ — Харків загинув 20-річний водій Audi

14 вересня близько 22.30 на 151 км автодороги Київ — Харків — Довжанський, неподалік Пирятина, сталася смертельна ДТП. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
За попередніми даними слідства, Audi під керуванням 20-річного хлопця зіткнувся з вантажівкою Daf, за кермом якої був 53-річний чоловік. Водій легковика отримав тяжкі травми й помер на місці.
Поліція розпочала розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть. Наразі встановлюють обставини аварії.
Нагадаємо, нещодавно на дорозі Горішні Плавні – Салівка сталася ДТП з чотирма потерпілими.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.