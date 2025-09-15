На Лубенщині Peugeot зіткнувся з електровелосипедом — травмувався 54-річний чоловік

13 вересня близько 16.00 неподалік села Тополеве Гребінківської громади сталася ДТП. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією, Peugeot під керуванням 45-річного водія зіткнувся з електричним велосипедом Fada. За кермом був 54-річний чоловік. Внаслідок аварії велосипедист отримав травми і потрапив до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.
Поліція розслідує справу за ч. 2 ст. 286 Кримінальний кодекс України — порушення ПДР, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень.
Обставини аварії з’ясовуються.
Нагадаємо, на трасі Київ — Харків загинув 20-річний водій Audi.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.