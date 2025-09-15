Олена Шуляк
Надзвичайні новини

На Полтавщині чоловіка засудили до 14 років за вбивство та викрадення людини

Сьогодні, 13:58 Переглядів: 187

 Його спільник отримав рік ув’язнення — жертва наступного злочину змогла врятуватись

У Полтаві завершився судовий розгляд справи щодо двох мешканців Гадяча, яких обвинувачували у тяжких злочинах. Один із чоловіків отримав 14 років позбавлення волі за умисне вбивство, викрадення людини з катуванням та незаконне зберігання зброї. Його спільник проведе рік за ґратами за участь у викраденні. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Згідно з матеріалами справи, у січні 2018 року на ґрунті конфлікту 26-річний обвинувачений вбив пасажира свого авто — спершу побив, потім вдарив ножем, а після смерті — бив битою. Тіло спалив у лісосмузі, а залишки решток розкидав у різних місцях району. Під час обшуку у нього знайшли автомат Калашникова, який зберігався незаконно.

У 2021 році той самий чоловік разом зі спільником викрав іншого мешканця Гадяча: вкинули його до багажника, вивезли до річки, побили й штовхнули у воду. Потерпілий вижив, доплив до берега та повідомив про напад.

Суд визнав чоловіків винними попри те, що потерпілий другого злочину під час розгляду сказав, що не має претензій.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці судили чоловіка, який 6 років тому зарізав знайомого. Він отримав 13 років та 6 місяців ув’язнення.

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: ua.depositphotos.com
Теги: вбивство
