Олена Шуляк
Українцям виплачують ще один вид допомоги: нардеп Шуляк розкрила подробиці
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Убив з особливою жорстокістю: у Кременчуці судили чоловіка, який 6 років тому зарізав знайомого

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 194

 

Чоловік щонайменше 40 разів вдарив жертву ножем

У Кременчуці судили чоловіка, який у грудні 2019 року з особливою жорстокістю вбив свого знайомого. Про це стало відомо із вироку Автозаводського райсуду від 4 серпня.

У матеріалах справи зазначено, що в ніч із 2 на 3 грудня 2019 року обвинувачений та потерпілий знаходилися в одній компанії, де разом вживали алкоголь. Між ними виник конфлікт на підставі того, що потерпілий розкидав речі обвинуваченого. Далі той взяв зі столу кухонний ніж та «почав з особливою жорстокістю наносити множинні удари в життєво важливі частини тіла, грудну клітину, серце, легені і голову потерпілого, який від ударів стогнав і зазнав особливих страждань».

Помер потерпілий 3 грудня від гострої крововтрати внаслідок множинних травм грудної клітини.

За висновками судово-медичної експертизи обвинувачений завдав потерпілому щонайменше 6 проникаючих колото-ріжучих ушкоджень грудної клітини, 34 непроникаючі колото-ріжучі ушкодження різних частин тіла та інші рани.

На суді обвинувачений своєї вини у скоєному не визнав. Він розповів, що того дня приїхав із Києві до Кременчука, де познайомився із потерпілим та іншими чоловіками. Вони дійсно разом вживали алкоголь, проте у зазначений у матеріалах слідства час він перебував у зовсім іншому місці — у селі Піщаному. Обвинувачений запевнив, що до вбивства він не причетний, а ті чоловіки, які свідчили проти нього насправді вигороджують один одного, бо вони всі з одного міста. До того ж серед них двоє перебувають на психіатричному обліку, а ще один — наркозалежний, тож він вважає їх неадекватними.

Проте на підставі усіх матеріалів справи та допитів свідків суд визнав обвинуваченого винним за п. 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Йому призначили покарання у вигляді 13 років та 6 місяців ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно на 15 років засудили жителя Кременчуцького району, який скоїв убивство через борг.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду убивство вбивство
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх