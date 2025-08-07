Убив з особливою жорстокістю: у Кременчуці судили чоловіка, який 6 років тому зарізав знайомого

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 194

У Кременчуці судили чоловіка, який у грудні 2019 року з особливою жорстокістю вбив свого знайомого. Про це стало відомо із вироку Автозаводського райсуду від 4 серпня.

У матеріалах справи зазначено, що в ніч із 2 на 3 грудня 2019 року обвинувачений та потерпілий знаходилися в одній компанії, де разом вживали алкоголь. Між ними виник конфлікт на підставі того, що потерпілий розкидав речі обвинуваченого. Далі той взяв зі столу кухонний ніж та «почав з особливою жорстокістю наносити множинні удари в життєво важливі частини тіла, грудну клітину, серце, легені і голову потерпілого, який від ударів стогнав і зазнав особливих страждань».

Помер потерпілий 3 грудня від гострої крововтрати внаслідок множинних травм грудної клітини.

За висновками судово-медичної експертизи обвинувачений завдав потерпілому щонайменше 6 проникаючих колото-ріжучих ушкоджень грудної клітини, 34 непроникаючі колото-ріжучі ушкодження різних частин тіла та інші рани.

На суді обвинувачений своєї вини у скоєному не визнав. Він розповів, що того дня приїхав із Києві до Кременчука, де познайомився із потерпілим та іншими чоловіками. Вони дійсно разом вживали алкоголь, проте у зазначений у матеріалах слідства час він перебував у зовсім іншому місці — у селі Піщаному. Обвинувачений запевнив, що до вбивства він не причетний, а ті чоловіки, які свідчили проти нього насправді вигороджують один одного, бо вони всі з одного міста. До того ж серед них двоє перебувають на психіатричному обліку, а ще один — наркозалежний, тож він вважає їх неадекватними.

Проте на підставі усіх матеріалів справи та допитів свідків суд визнав обвинуваченого винним за п. 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Йому призначили покарання у вигляді 13 років та 6 місяців ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно на 15 років засудили жителя Кременчуцького району, який скоїв убивство через борг.