Надзвичайні новини, Полтавщина

Учора на Кременчуччині згорів житловий будинок та дві автівки: на Полтавщині минулої доби сталося 9 пожеж

Сьогодні, 09:16 Переглядів: 135

 

Пожежа сталася у селі Писарщина Піщанської громади

За минулу добу на Полтавщині сталося 9 пожеж та були проведені аварійно-рятувальні роботи для деблокування автомобіля, що потрапив в ДТП, для рятування водія. Про це в оперативній інформації про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

У Кременчуцькому районі учора сталася одна пожежа.

13 вересня о 13.06 в селі Писарщина Піщанської громади загорівся житловий будинок. Вогонь повністю знищив будинок, господарчу споруду, два легкових автомобілі та перекриття поруч розташованої господарчої споруди. Вдалося врятувати розташований поруч житловий будинок та гараж. До гасіння пожежі залучалося одне відділення 14-ї ДПРЧ та співробітники Новознам'янської місцевої пожежної охорони.

Ще 8 пожеж зафіксовано на території Полтави, Полтавського та Миргородського районів. Загиблих та травмованих внаслідок пожеж не зафіксовано.

Крім того, учора в 11.44 поблизу села Вовнянка Миргородської громади сталося ДТП. Працівники ДСНС врятували одну людину - за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували водія автомобіля. До аварійно-рятувальних робіт залучалося відділення 5-ї ДПРЧ. 

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що за минулу добу на Полтавщині сталося 7 пожеж.

Автор: Віктор Крук
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Вверх