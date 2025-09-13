За минулу добу на Полтавщині сталося 7 пожеж: у Кременчуці вигорів гектар очерету

Групою піротехнічних робіт ДСНС був знищений вибухонебезпечний предмет, часів минулих війн, виявлений 11 вересня поблизу села Соснівка
За минулу добу на Полтавщині сталося 7 пожеж та було проведене знищення вибухонебезпечного предмета, часів минулих війн. Про це в оперативній інформації про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області.
У Кременчуці зареєстровано дві пожежі:
Ще 5 пожеж зафіксовано на території Миргородського та Полтавського районів.
Крім того, учора о 13.00 був знищений вибухонебезпечний предмет, часів минулих війн, виявлений 11 вересня групою піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області поблизу села Соснівка.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.