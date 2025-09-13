За минулу добу на Полтавщині сталося 7 пожеж: у Кременчуці вигорів гектар очерету

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 101

За минулу добу на Полтавщині сталося 7 пожеж та було проведене знищення вибухонебезпечного предмета, часів минулих війн. Про це в оперативній інформації про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

У Кременчуці зареєстровано дві пожежі:

12 вересня о 04.35 у багатоповерхового житлового будинку на набережній Лейтенанта Дніпрова виникла пожежа у квартирі. Вогонь знищив домашнє майно та пошкодив стіни, стелю та покриття підлоги. Пожежу ліквідували до прибуття підрозділу ДСНС.

12 вересня о 14.21 на відкритій території по провулку Костянтина Ємельяненка загорілася суха рослинність. Вогонь знищив очерет на площі 1 га. До гасіння пожежі залучалося одне відділення 14-ї ДПРЧ.

Ще 5 пожеж зафіксовано на території Миргородського та Полтавського районів.

Крім того, учора о 13.00 був знищений вибухонебезпечний предмет, часів минулих війн, виявлений 11 вересня групою піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області поблизу села Соснівка.