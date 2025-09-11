У Гадячі біля магазину знайшли мертвим 39-річного чоловіка

10 вересня

10 вересня близько 18.20 у Гадяцькій громаді Миргородського району біля одного з магазинів виявили тіло 39-річного місцевого мешканця. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

На місце прибула слідчо-оперативна група. Під час огляду ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не знайшли. Остаточну причину мають встановити судово-медичні експерти.

За цим фактом слідчі готують початок провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Поліція з’ясовує обставини події.

