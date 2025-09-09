У Кременчуці на зупинці помер чоловік

9 вересня у Кременчуці на зупинці громадського транспорту «Героїв Чорнобиля» помер 73-річний чоловік, повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.
За словами пресофіцерки поліції Анни Васенко, чоловікові раптово стало зле. На місце прибула «швидка», однак врятувати його не вдалося.
Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.
Нагадаємо, що на початку місяця у Кривушах під Кременчуком знайшли тіло чоловіка.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.