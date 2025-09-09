У Пирятині під час конфлікту між підлітками постраждав 15-річний хлопець

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 79

8 вересня близько 18.30 до поліції звернувся житель Пирятина, який повідомив, що його неповнолітнього сина побили. Про це інформує поліція Полтавщини.

Правоохоронці попередньо встановили, що між 15-річним хлопцем та його однолітком стався конфлікт, у ході якого одному з підлітків завдали тілесних ушкоджень. Потерпілого доставили до лікарні для надання допомоги та визначення ступеня тяжкості травм.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Обставини конфлікту з’ясовує слідство.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці 8 підлітків побили 13-річну дівчину.