У Карлівці юнак загинув після падіння з даху багатоповерхівки

Поліція з’ясовує обставини події
10 вересня близько 10.00 у Карлівці Полтавського району 16-річний хлопець упав із даху дев’ятиповерхового житлового будинку. Від отриманих травм він помер на місці. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Слідчі розпочали досудове розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Наразі встановлюють причини та обставини події.
Нагадаємо, нещодавно у Миргородському районі 12-річний хлопчик випав із балкона.
