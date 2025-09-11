У Карлівці юнак загинув після падіння з даху багатоповерхівки

Поліція з’ясовує обставини події

10 вересня близько 10.00 у Карлівці Полтавського району 16-річний хлопець упав із даху дев’ятиповерхового житлового будинку. Від отриманих травм він помер на місці. Про це повідомили у поліції Полтавщини. Слідчі розпочали досудове розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Наразі встановлюють причини та обставини події. Нагадаємо, нещодавно у Миргородському районі 12-річний хлопчик випав із балкона.

