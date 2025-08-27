У Миргородському районі 12-річний хлопчик випав із балкона

27 серпня близько 13.40 у місті Гадяч Миргородського району, 12-річний хлопчик випав із балкона на другому поверсі багатоповерхівки. Про це повідомила пресслужба поліції.
Дитину з травмами госпіталізували до лікарні.
Причини та обставини інциденту встановлює слідчий підрозділ Миргородського райвідділу поліції.
Нагадаємо, що нщодавно у Кременчуці 21-річний юнак випав з вікна багатоповерхівки й загинув.
