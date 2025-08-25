У Кременчуці 21-річний юнак випав з вікна багатоповерхівки й загинув — поліція

Сьогодні, 11:06 Переглядів: 1 462

Учора, 24 серпня, близько 1.20 на вулиці Університетській у Кременчуці з вікна випала людина. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, потерпілий — 21-річний юнак. Від отриманих травм він помер на місці. Тіло відправили на судово-медисну експертизу для встановлення причини смерті.

У поліції порушили кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини встановлює слідство.

Нагадаємо, тижнем раніше у Горішніх Плавнях 73-річний чоловік випав з вікна багатоповерхівки та загинув.



