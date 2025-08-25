Учора, 24 серпня, близько 1.20 на вулиці Університетській у Кременчуці з вікна випала людина. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, потерпілий — 21-річний юнак. Від отриманих травм він помер на місці. Тіло відправили на судово-медисну експертизу для встановлення причини смерті.
У поліції порушили кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини встановлює слідство.
Нагадаємо, тижнем раніше у Горішніх Плавнях 73-річний чоловік випав з вікна багатоповерхівки та загинув.
