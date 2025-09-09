У Гаймарівці сталася пожежа в будинку: постраждала людина

Уночі 8 вересня близько 00.10 у селі Гаймарівка Кобеляцької громади Полтавського району спалахнув житловий будинок. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Унаслідок пожежі травмувалася людина. Вогонь знищив покрівлю на площі 40 м² та домашні речі. Водночас надзвичайникам вдалося врятувати частину будинку та поруч розташовану господарчу споруду.
До гасіння залучали підрозділ 7-ї пожежно-рятувальної частини: працювали два автомобілі — Mercedes (5 т, 4х4) та ЗІЛ (2,4 т, 6х6). Через сильне задимлення пожежники працювали у спеціальних апаратах захисту органів дихання.
Нагадаємо, нещодавно у селищі Велика Багачка в пожежі загинув чоловік.
