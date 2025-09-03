На Полтавщині в пожежі загинув чоловік

3 вересня близько 4.30 у селищі Велика Багачка Миргородського району горів приватний будинок. На місце прибули рятувальники та поліція. Після ліквідації вогню правоохоронці виявили у приміщенні тіло 47-річного чоловіка. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Для встановлення точної причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч.2 ст.270 Кримінального кодексу України (порушення правил пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини).

Причини пожежі та обставини трагедії з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, нещодавно у Полтавському районі під час пожежі загинула жінка.