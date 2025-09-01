У Полтавському районі під час пожежі загинула жінка

Тіло виявили після ліквідації вогню у приватному будинку

Учора, 31 серпня, близько 14.50 в одному з сіл Полтавської громади внаслідок пожежі у приватному будинку загинула жінка. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

За попередніми даними, на місці події працювали рятувальники та слідчо-оперативна група поліції. Після ліквідації пожежі в оселі знайшли тіло власниці — 52-річної жінки. Для встановлення точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кожексу України — порушення правил пожежної або техногенної безпеки, що призвело до загибелі людини. Причини та обставини трагедії з’ясовує поліція.

