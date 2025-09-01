«У Кременчуці велика проблема з ветеранським спортом» — підполковник Нацгвардії Євген Сербін про відсутність інклюзивного спорту для ветеранів

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 131 Коментарів: 1

За словами Євгена, у місті є багато ветеранів війни на кріслах колісних та протезах, які хочуть займатися спортом

Ветеран війни, підполковник Нацгвардії, кавалер ордену «За мужність» ІІІ ступеня Євген Сербін під час спілкування з представниками депутатського корпусу поскаржився на відсутність у Кременчуці ветеранського спорту:

— Я брав участь в різних змаганнях, був у різних країнах, у різних містах. Наприклад, у Львові, де ветеранський спорт дуже розвинений, люди цілими командами приїжджають на змагання. В Чернігові, Миколаєві, Одесі є цілі спортивні клуби. А в нас в місті немає такого, на жаль. А якщо є, то проходить дуже тихо або навіть індивідуально.

Євген Сербін зазначив, що у Кременчуці єдине місце, де є інклюзивний простір, обладнаний з урахуванням потреб ветеранів, розташований у лікувально-оздоровчому центрі «Поло-Медлайф», проте там ветерани займаються на загальних засадах. Заклад не працює за програмою ветеранського спорту.

Ветеран розповів, що має думку написати грантову заявку на створення такого простору, де ветерани війни зможуть безоплатно займатися спортом, й у майбутньому формувати команди для участі у різних змаганнях.

Євген Сербін також додав, що готовий поділитися власним досвідом при підготовці спортивних програм для ветеранів.

— В нашому місті багато ветеранів війни, які пересуваються на кріслах колісних або на протезах. Багато з них готові й мають бажання займатися спортом, навіть професійно. Тому дуже важливо, щоб це питання було вирішено.