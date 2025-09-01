«У Кременчуці велика проблема з ветеранським спортом» — підполковник Нацгвардії Євген Сербін про відсутність інклюзивного спорту для ветеранів

За словами Євгена, у місті є багато ветеранів війни на кріслах колісних та протезах, які хочуть займатися спортом
Ветеран війни, підполковник Нацгвардії, кавалер ордену «За мужність» ІІІ ступеня Євген Сербін під час спілкування з представниками депутатського корпусу поскаржився на відсутність у Кременчуці ветеранського спорту:
Євген Сербін зазначив, що у Кременчуці єдине місце, де є інклюзивний простір, обладнаний з урахуванням потреб ветеранів, розташований у лікувально-оздоровчому центрі «Поло-Медлайф», проте там ветерани займаються на загальних засадах. Заклад не працює за програмою ветеранського спорту.
Ветеран розповів, що має думку написати грантову заявку на створення такого простору, де ветерани війни зможуть безоплатно займатися спортом, й у майбутньому формувати команди для участі у різних змаганнях.
Євген Сербін також додав, що готовий поділитися власним досвідом при підготовці спортивних програм для ветеранів.
Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, Кременчуцьку гуманітарно-технологічну академію в рамках робочого візиту відвідав керівник ПОВА Володимир Когут. Він привітав вихованців академіє з Днем знань.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.