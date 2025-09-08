У Карлівці скутер врізався в електроопору: водій помер у лікарні

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 107

6 вересня близько 13.40 у Карлівці сталася смертельна аварія. Скутер Honda під керуванням 45-річного чоловіка в’їхав в електроопору. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Водія з травмами доставили до місцевої лікарні, але врятувати його не вдалося — чоловік помер у медзакладі.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії.

Нагадаємо, що у Миргороді електроскутерист помер під час поїздки.