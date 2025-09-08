У Миргороді електроскутерист помер під час поїздки

8 вересня близько 12.30 на вулиці Оксанченка в Миргороді загинув водій електроскутера MAXXTER LEON. За попередніми даними поліції, під час руху 43-річному чоловікові стало зле, після чого він врізався в бордюр і впав.
Водій помер на місці події. Для встановлення точної причини смерті призначили судово-медичну експертизу. Обставини події з’ясовують слідчі.
Нагадаємо, що на Полтавщині у ДТП загинула 22-річна мотоциклістка.
