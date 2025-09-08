На Полтавщині у ДТП загинула 22-річна мотоциклістка

Сьогодні, 10:09 Переглядів: 282

7 вересня близько 14.00 на автодорозі Київ–Харків–Довжанський біля села Пишне Лубенської громади зіткнулися вантажівка MAN та мотоцикл Kawasaki. Про це повідомили у поліції.

За кермом мотоцикла була 22-річна жінка. Вона отримала травми, несумісні з життям, і померла на місці аварії. Водій вантажівки, 55-річний чоловік, не постраждав.

Слідчі з’ясовують причини та обставини ДТП.

Нагадаємо, що у Полтаві Nissan Micra виїхав за межі дороги та врізався в дерево.