На Полтавщині викрили зловживання у земельній, екологічній та бюджетній сферах на 430 млн грн

Підозри отримали 21 особа, серед них депутат, посадовці та підприємці
Прокурори Полтавщини спільно з правоохоронцями викрили схеми, через які державі завдали майже 430 млн грн збитків. Про це повідомила обласна прокуратура.
Підозри оголосили 21 особі: депутату однієї з місцевих рад, посадовцям органів влади та місцевого самоврядування, керівникам комунальних і приватних підприємств, підприємцям та лікарям.
Основні епізоди:
- Земельна сфера. У Миргородському районі з приватизації археологічної пам’ятки «Поселення Шкадрети І» державі завдали понад 386 млн грн збитків.
- Бюджетні кошти. Посадовці освіти, медицини та будівельних компаній заволоділи понад 5 млн грн, підробляючи акти чи завищуючи ціни на ремонти та обладнання.
- Екологія. Порушення під час берегоукріплення Кременчуцького водосховища коштували бюджету 10,4 млн грн. Також у Лубенському районі зафіксували забруднення земель побутовими відходами на 2,8 млн грн.
- Фіктивна інвалідність. Депутат однієї з рад отримав 160 тис. грн неправомірних виплат, використавши підроблені медичні документи.
- Податки. Бізнесмени з Києва та Кременчука ухилялися від сплати податків на десятки мільйонів гривень, але частину коштів уже відшкодували.
Зазначимо, що згідно зі ст.62 Конституції України особи вважаються невинуватими, доки їх провину не доведе суд.
Нагадаємо, що прокуратура Полтавщини запевняє, що справа «нафтового конгломерату» триває, хоча її вже закрили.
