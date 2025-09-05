На Полтавщині за тиждень ліквідували дві торф’яні пожежі

Сьогодні, 10:01

На Полтавщині протягом першого тижня вересня сталися дві торф’яні пожежі — у селах Чорбівка та Піски. Обидві вдалося повністю ліквідувати 4 вересня, повідомляють у ДСНС.

Перший осередок займання виник 1 вересня близько 8.45 у селі Чорбівка Білицької громади Полтавського району. Вогонь охопив поверхневі поклади торфу на площі 1 гектар. Ліквідували пожежу 4 вересня о 16.00. До гасіння залучали 7-му ДПРЧ на спецавтомобілі з ємністю води 5 т.

Інша пожежа сталася 3 вересня о 15.21 — у селі Піски Заводської громади Миргородського району. Там вигоріло близько 0,2 гектара торфу. Займання приборкали наступного дня о 10.17 силами 9-ї ДПРЧ.

У кожній з операцій працювали чотири рятувальники на повнопривідних автоцистернах.

Торф’яні пожежі складно гасити через глибоке тління, яке може тривати тижнями. Рятувальники нагадують, що основною причиною їх виникнення є підпал сухої трави або недбале поводження з вогнем.