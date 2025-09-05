У Кременчуці суд надав поліції доступ до документів КГЖЕП «Автозаводське»

Сьогодні, 07:45

Йдеться про підозру у привласненні понад 5 млн грн на ремонтах гуртожитку для ВПО

Автозаводський райсуд Кременчука надав слідчим Кременчуцького райуправління поліції тимчасовий доступ до документів комунального житлово-експлуатаційного підприємства «Автозаводське». Відповідну ухвалу суд виніс 1 вересня 2025 року у межах розслідування за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу — привласнення майна в особливо великих розмірах.

Справу відкрито за фактом можливого заволодіння бюджетними коштами, які були спрямовані на поточний ремонт приміщень для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб на вул. Івана Приходька, 37. Роботи виконувались за контрактом із підприємством «Союзрембуд» від 12 квітня 2022 року. Загальна сума договору — 5 млн 21 тис. грн, які замовник перерахував у повному обсязі.

За версією слідства, роботи виконувались частково, зменшеним обсягом, а до актів могли бути внесені неправдиві дані щодо цін і обсягів.

Суд надав слідчим доступ до:

технічної документації об’єкта,

журналів виконаних і прихованих робіт,

матеріалів авторського нагляду,

фото- та відеофіксації ремонтів.

Доступ дозволено без виклику представників підприємства — щоб уникнути ризику знищення або підробки документів. Строк дії ухвали — до 1 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, будівельні та ремонтні роботи у гуртожитку на вул. Приходька, 37 фінансували з міського бюджету. За словами Віталія Малецького, всього на ремонт витрачено понад 3 млн гривень.

Як раніше повідомляв «Кременчуцький Телеграф», виконавчий комітет у серпні 2022 року виділив зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади 898 тис. гривень на поточний ремонт та матеріали для облаштування гуртожитку для переселенців у Крюкові. Роботи виконувало комунальне підприємство «Союзрембуд». З меблюванням кімнат та обладнанням інших приміщень допомагав UNICEF. 1,5 млн грн надала агенція ООН у справах біженців. У 2025 році з'ясувалося, що гуртожиток не є доступним для людей з інвалідністю — будівля не облаштована пандусами або підйомниками.