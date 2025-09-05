У Кременчуці суд надав поліції доступ до документів КГЖЕП «Автозаводське»

ГО "Захист держави"
Фортифікаційні споруди чи корупційні схеми?
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

У Кременчуці суд надав поліції доступ до документів КГЖЕП «Автозаводське»

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 473

 

Йдеться про підозру у привласненні понад 5 млн грн на ремонтах гуртожитку для ВПО

Автозаводський райсуд Кременчука надав слідчим Кременчуцького райуправління поліції тимчасовий доступ до документів комунального житлово-експлуатаційного підприємства «Автозаводське». Відповідну ухвалу суд виніс 1 вересня 2025 року у межах розслідування за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу — привласнення майна в особливо великих розмірах.

Справу відкрито за фактом можливого заволодіння бюджетними коштами, які були спрямовані на поточний ремонт приміщень для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб на вул. Івана Приходька, 37. Роботи виконувались за контрактом із підприємством «Союзрембуд» від 12 квітня 2022 року. Загальна сума договору — 5 млн 21 тис. грн, які замовник перерахував у повному обсязі.

За версією слідства, роботи виконувались частково, зменшеним обсягом, а до актів могли бути внесені неправдиві дані щодо цін і обсягів.

Суд надав слідчим доступ до:

  • технічної документації об’єкта,
  • журналів виконаних і прихованих робіт,
  • матеріалів авторського нагляду,
  • фото- та відеофіксації ремонтів.

Доступ дозволено без виклику представників підприємства — щоб уникнути ризику знищення або підробки документів. Строк дії ухвали — до 1 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, будівельні та ремонтні роботи у гуртожитку на вул. Приходька, 37 фінансували з міського бюджету. За словами Віталія Малецького, всього на ремонт витрачено понад 3 млн гривень.

Як раніше повідомляв «Кременчуцький Телеграф», виконавчий комітет у серпні 2022 року виділив зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади 898 тис. гривень на поточний ремонт та матеріали для облаштування гуртожитку для переселенців у Крюкові. Роботи виконувало комунальне підприємство «Союзрембуд». З меблюванням кімнат та обладнанням інших приміщень допомагав UNICEF. 1,5 млн грн надала агенція ООН у справах біженців. У 2025 році з'ясувалося, що гуртожиток не є доступним для людей з інвалідністю — будівля не облаштована пандусами або підйомниками.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: гуртожиток КГЖЕП Автозаводське рішення суду
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх