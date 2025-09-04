На Миргородщині чоловік збирав передоплату за «відпочинок» і зникав

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 100

На Полтавщині поліціянти повідомили про підозру 36‑річному жителю Миргородського району, який шахрайським способом заволодів грошима щонайменше десяти громадян. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За даними слідства, на початку червня чоловік розмістив у соцмережах оголошення про поїздки на відпочинок по Україні. Він переконував клієнтів у надійності перевезень та просив зробити передоплату. Однак після отримання коштів свої зобов’язання не виконав — гроші привласнив, а на зв’язок не виходив.

— Під час слідства правоохоронці зібрали достатньо доказів. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу — шахрайство, вчинене повторно, — повідомив начальник Лохвицького відділення поліції Олександр Мелашенко.

Санкція статті передбачає:

штраф до 68 тис. грн,

або виправні роботи до 2 років,

або обмеження волі до 5 років,

або позбавлення волі до 3 років.

Слідчі дії тривають. Поліція закликає громадян, які могли стати жертвами аналогічної схеми, звертатися до відділення №2 (м. Лохвиця) за телефоном: +38 (050) 628 19 42 або на лінію 102.

Нагадаємо, нещодавно у Горішніх Плавнях шахрайка, представившись співробітницею СБУ, виманила у жінки 136 тисяч гривень.