На Миргородщині чоловік збирав передоплату за «відпочинок» і зникав

На Полтавщині поліціянти повідомили про підозру 36‑річному жителю Миргородського району, який шахрайським способом заволодів грошима щонайменше десяти громадян. Про це повідомили в поліції Полтавщини.
За даними слідства, на початку червня чоловік розмістив у соцмережах оголошення про поїздки на відпочинок по Україні. Він переконував клієнтів у надійності перевезень та просив зробити передоплату. Однак після отримання коштів свої зобов’язання не виконав — гроші привласнив, а на зв’язок не виходив.
Санкція статті передбачає:
Слідчі дії тривають. Поліція закликає громадян, які могли стати жертвами аналогічної схеми, звертатися до відділення №2 (м. Лохвиця) за телефоном: +38 (050) 628 19 42 або на лінію 102.
Нагадаємо, нещодавно у Горішніх Плавнях шахрайка, представившись співробітницею СБУ, виманила у жінки 136 тисяч гривень.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.