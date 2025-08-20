ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

У Горішніх Плавнях шахрайка, представившись співробітницею СБУ, виманила у жінки 136 тисяч гривень

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 104

 

Поліція перевіряє банківські операції, щоб встановити зловмисницю

У червні 2025 року жителька Горішніх Плавнів перерахувала 136 тисяч гривень шахрайці, яка подзвонила їй через Viber та представилася співробітницею СБУ. Про це стало відомо із ухвали Горішньоплавнівського районного суду від 18 серпня.

У матеріалах справи зазначено, що шахрайка повідомила потерпілій, ніби-то її гроші «пішли на підтримку ворога». Щоб уникнути проблем, потерпілій порадили переказати заощадження на «безпечний» рахунок. Вона перерахувала туди 136 тисяч гривень, але після отримання коштів шахрайка зникла.

Відомо, що за рішенням суду правоохоронці отримали доступ до банківських операцій, відео з банкоматів і даних користувачів рахунку, аби з’ясувати, куди поділилися гроші та хто стоїть за схемою.

Нагадаємо, у Полтаві судитимуть іноземця, який ошукав жінок з різних областей на понад 2 мільйони гривень.

Автор: Яна Гудзь
Теги: шахрайство
